جوهرة الساحل تحتضن ختام بطولة الصالات المغلقة بجريبة وشباب القمري عريسها

أحتضنت “جوهرة الساحل” الصالة الرياضية المغلقة بمدرسة جريبة الإبتدائية ختام بطولة الصالات المغلقة والتي نظمها مركز النشاط الاجتماعي بجريبة ورعاها شيخ شمل قبائل الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش وعدد كبير من المشائخ والاعيان وجمع لقاء الختام فريقي السبخة وشباب القمري في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة كبيرة قوامها ٦ أهداف مقابل هدف.

وقد قاد لقاء الختام تحكيميا كلا من:

محمد جمالي حكم أول

محمد جعفري حكم ثاني

علي مهدي جعفري حكم ثالث

كما شهدت إستراحة مابين الشوطين تكريم الفائزين في مسابقة القران الكريم والحي النظيف ومحيط المسجد النظيف بقرية جريبة.

وعقب نهاية المباراة قام راعي حفل الختام الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش بتتويج الفريق الفائز بالبطولة فريق شباب القمري وصاحب المركز الثاني فريق السبخة.

فيما كانت جائزة الفريق المثالي من نصيب فريق أشبال جريبة وحصل على جائزة الهداف لاعب فريق شباب القمري اللاعب عبدالهادي بوري ب٨ أهداف أما جائزة أفضل حارس فكانت من نصيب الحارس المبدع أحمد طالبي ونال جائزة أحسن لاعب في البطولة لاعب فريق السبخة محسن جعفري.

بالإضافة لتكريم اللجنة المنظمة والمتعاونين والمساهمين في نجاح البطولة.

كما قام شيخ شمل قبائل الجعافرة وشيخ جريبة عبدالله ضيف الله كعشوم ونائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة الأستاذ محمد فقيري ومدير مخفر شرطة قوز الجعافرة الرئيس رقباء مقبول جعفري بتدشين فريق جريبة التطوعي متمنين للقائمين عليه التوفيق.

من جهته ابدى مدير مركز النشاط الاجتماعي بجريبة الأستاذ محمد بن عبدالوهاب قميري سعادته بنجاح البطولة مقدما شكره الجزيل للجنة المنظمة وكافة المتعاونين والمساهمين في هذا النجاح.

الجدير بالذكر بأن البطولة شهدت صدى واسع وإعجاب الكثير من المهتمين بالرياضة على مستوى المنطقة.