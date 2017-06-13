 واتسآب سيتوقف نهاية الشهر الجاري في هذه الهواتف! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

واتسآب سيتوقف نهاية الشهر الجاري في هذه الهواتف!

واتسآب سيتوقف نهاية الشهر الجاري في هذه الهواتف!
فيفاء تك - متابعة

أعلنت شركة واتسآب عن توقف تطبيقها عن العمل في مجموعة من الهواتف النقالة بحلول يوم 30 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أنها طورت التطبيق بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض أنواع الهواتف القديمة، مثل بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60، وبالتالي فإن الواتساب المحدث لن يعمل على هذه الأجهزة.

وطلبت الشركة من الراغبين في الاستمرار باستخدام واتسآب تحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 7 أو ما يليه، ونظام أندرويد إلى الإصدار OS 2.3.3 أو ما يليه، وتحديث نظام ويندوز فون إلى الإصدار الثامن أو ما يليه.

واتسآب سيتوقف نهاية الشهر الجاري في هذه الهواتف! | #عاجل

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