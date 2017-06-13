مياه جازان : تنوه عملائها بسرعة تحديث بياناتهم وسداد الفواتير

تعلن الاداره العامه لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة بإدارة خدمة العملاء عن البدء بإصدار فواتير المياه منذ شهر مارس الماضي لعام ٢٠١٧ ميلادي وسيتم اصدار الفواتير بشكل دوري نهاية كل شهر ميلادي .

وبناءً على ذلك فإن الإدارة تدعوا جميع العملاء اللذين لم يبادروا بالسداد حتى تاريخه بسرعة مراجعة الادارة لتحديث البيانات والسداد بشكل عاجل لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتجنباً للفصل.

ووضح مدير إدارة خدمة العملاء بالإدارة العامه لخدمات المياه بالمنطقة بأنه يتم إرسال رسائل نصية (SMS) على رقم الجوال المرتبط برقم حساب الفاتوره متضمنه اسم العميل ورقم الحساب وقيمة الاستهلاك لإشعار العملاء عند إصدار الفواتير ويمكن للعملاء السداد عبر النظام الالي لسداد من خلال الرمز (٠١٥) بإسم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من ميزة عمل اقساط ميسرة للمديونيات المتأخرة

كما يمكن ربط الهاتف بالحساب او الاستعلام عن اخر فاتورة من خلال الرابط التالي