ختام دورة القيادة للرؤساء التنفيذيين في المؤسسات الخيرية

أختتمت اليوم دورة برنامج القيادة للرؤساء التنفيذيين في المؤسسات الخيرية من أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

وقد تم تنفذ الدورة معهد كأس البريطاني لعدد 30 من القيادات للعمل الغير ربحي على مستوى المملكة وكان من ضمنهم من منطقة جازان المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث الاستاذ/خالد عبدالله حافظ مدخلي ، الذي تم ترشيحه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

فيما أعرب “المدخلي ” بالشكر لمعالي وزير العمل الدكتور علي الغفيص ، ووكيل وكالة التنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني .

كما تقدم بالشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن واكاديمية الفوزان و وكافة القائمين على هذا البرنامج