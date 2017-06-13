“الادعاء العام”: دخول الابن لحساب والده في “أبشر” دون علمه انتحال وتزوير

اعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام الابن الذي يدخل لنظام “أبشر” عبر حساب والده دون علم الأخير، لإصدار تصاريح سفر، مزوراً ومنتحلاً لشخصية الغير، ويعاقب المدان بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.

وكانت الجهات المختصة، وفقاً لـ”عكاظ”، تلقت شكاوى من عائلات بدخول بعض أفرادها لنظام أبشر، وإصدار تصاريح سفر دون علم ولي الأمر صاحب الحساب.

إضافة لقيام المشرف على قضايا الأمن الوطني بعرض قضية لأحد المتهمين دخل لحساب والده على “أبشر” بدون علمه واستخرج تصاريح سفر، مقترحا تشكيل لجنة لدراسة الواقعة والنظام الذي ينطبق عليها.

وعلى ضوء هذه القضية والشكاوى الواردة، تشكلت لجنة من دائرة قضايا الأمن الوطني، وجرائم الوظيفة العامة والمكتب الفني لدراسة الأمر، واعتبرت المتهم دخل منتحلاً شخصية والده ودون بيانات كاذبة، وقررت اللجنة اعتبار ذلك جريمة يقدم مرتكبها ليحاكم أمام الدوائر الجزائية في المحاكم بحكم الاختصاص.