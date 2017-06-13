“الإسكان”: هذا ما يحدث بشأن تحصيل رسوم الأراضي

أشارت وزارة الإسكان إلى أن تقييم انعكاسات تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء وحجم تلك الرسوم ما زال مبكرا، موضحة أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يهدف لاستعادة التوازن لسوق العقار السعودي.

وأضافت الوزارة، أن الحديث عن ضعف الرسوم التي ستحصل في المرحلة الأولى ليس دقيقاً، كون أن تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء تعد مبادرة وطنية، تهدف للحد من الاحتكار في سوق العقار، والإسهام في تمكين المواطنين على امتلاك السكن الملائم خلال دعم المعروض في السوق العقاري.

وأوضحت الوزارة، أن حديث وزير الإسكان ماجد الحقيل عن الإيرادات المتوقعة للرسوم البيضاء، يقصد به قيمة الرسوم المتوقع تحقيقها، مؤكدة أن الغرض من تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء، ليس الغرض منه الإيرادات المالية، إنما إيجاد أراض سكنية مطورة داخل النطاق العمراني، للإسهام في حصول المواطن على السكن المناسب.