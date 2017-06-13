 هنا تفاصيل .. هجوم فاشل قُبالة نجران ينتهي بـ 20 جثة حوثية فجر اليوم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

هنا تفاصيل .. هجوم فاشل قُبالة نجران ينتهي بـ 20 جثة حوثية فجر اليوم

هنا تفاصيل .. هجوم فاشل قُبالة نجران ينتهي بـ 20 جثة حوثية فجر اليوم
فيفاء أون لاين - متابعة

أحبطت القوات السعودية، فجر الثلاثاء، هجمات عدة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح في محاور عدة قُبالة نجران.

وأكّدت مصادر عسكرية وفقاً لصحيفة سبق  أن القوات السعودية نجحت في إحباط الهجمات من خلال قصف مدفعياتها أوكاراً للحوثيين داخل مناطق جبلية، كما تعامل بعض الوحدات الخاصّة السعودية باستهداف قنّاصين حوثيين، حاولوا التمركّز قُبالة مركزَي “سقام والشرفة”، فيما تمكّن طيران التحالف من قصف بعض الثكنات الحوثية، التي تعتبر مركزاً لانطلاق الحوثيين وتخزين عتادهم فيها، وذلك وفقاً لما أوردته “قناة العربية”.

وأشارت مصادر إلى أنه قُتل خلال عملية الإحباط ما لا يقل عن 20 عنصراً حوثياً وفِرار العشرات نحو قرى يمنية متفرقة، مع تدمير 4 مركبات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود السعودية.

هنا تفاصيل .. هجوم فاشل قُبالة نجران ينتهي بـ 20 جثة حوثية فجر اليوم / #عاجل

 

 

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