 الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز جريمة وهذه عقوبتها | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز جريمة وهذه عقوبتها

الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز جريمة وهذه عقوبتها
فيفاء أون لاين - متابعة

أوضح الحساب الرسمي لـ “الامن العام”، على “تويتر”، اليوم، أن الدخول غير المشروع بهدف تهديد شخص أو ابتزازه يعد جريمة معلوماتية يعرّض مرتكبها للسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال.

جاءت التغريدة المرفقة بإنفوجرافيك لـ “هيئة الاتصالات” في سياق الرسائل التوعوية التي يبثها الحساب عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكان الأمن العام قد قال أمس: إن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية يعد جريمة معلوماتية ويعرّض مرتكبها للسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين.

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