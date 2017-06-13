 رمضان في مشهد الحياة (مولود) | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

رمضان في مشهد الحياة (مولود)

رمضان في مشهد الحياة (مولود)
محمد الرياني
محمد الرياني
في السابعة عشرة كنتُ فتى صغيرًا يقود سيارة يضيع داخلها ، قال لي أحد الجيران وربما كنت ثاني اثنين يملك سيارة أو ثالث ثلاثة : أريد مساعدتك في الذهاب بي إلى قرية وسماها لي . كانت القرية بعيدة ، وأنا حديث عهد بالقيادة ، ولم أعتد القيادة ليلا ، والظلام يملأ الأرجاء ، والطرق تكاد أن تكون كلها رملية أوصخرية ، ولاتوجد إشارات أو معالم توضح الطريق ، لم أتردد في الموافقة ، كان الموضوع في غاية الأهمية ، بل في قمة الإنسانية ، أخذته وانطلقتُ وأخذتُ ثالثًا من الحارة ليؤنس علينا وحشة الطريق ، كانت الأمور في غاية الروعة حتى اقتربنا من مكان وجهتنا ، الأماكن تبدو موحشة وقفرًا وظلاما ، ضعنا في الليل في مكان لايجد فيه الإنسان دليلاً باستثناء أصوات الهوام التي تسيطر على الوحشة ، الطريق مليء بالحجارة ، بطن السيارة المنخفض لم يحتمل صدمات الصخور لدرجة ظهور بعض إشارات التحذير ، كنا نقترب من المكان ثم ننكره ونعود لنقطة البداية ، أخيرًا اهتدينا إلى المكان ، اطمأننتُ أن سيارتي على مايرام ، مكثنا قليلاً في القرية الصغيرة الضائعة وسط الأحراش ، غادرنا المكان ولم نضيع طريقنا ، وصلت بيتي وأنا في غاية الإعياء ، نمتُ من التعب ، صحوت على نداء صاحبي ، فتحتُ عيني ، ابتسمتُ ، قال لي هيا بنا ، كانت الشمس قد ظهرتْ لتكون الرؤية لدينا واضحة ، انطلقنا نحو طريق الليل دون تعقيد ،وصلنا في زمن قياسي ، كانت الظلال في غاية الجمال تحت كل الأشجار ، وصلنا ، كانت ملامح الفرحة توحي بشأن جميل يسكن القرية البكر ، دخلنا البيت ، سمعنا صوتَ مولود صغير يبكي ، بشّرونا أن زوجة رفيق رحلتي ولدت ، كان طفلاً جميلا ، اطمأن صديقي على زوجته وطفله ، طلب مني المغادرة وهو معي ليبشر أهله ، غادرنا المكان ، كبرتْ القرية وكبر الطفل ، وكبر ابن السابعة عشرة ، أصبح كهلاً يتذكر حدثًا سعيدًا حدث في ليلة من ليالي رمضان .

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