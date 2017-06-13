رمضان في مشهد الحياة (مولود)

في السابعة عشرة كنتُ فتى صغيرًا يقود سيارة يضيع داخلها ، قال لي أحد الجيران وربما كنت ثاني اثنين يملك سيارة أو ثالث ثلاثة : أريد مساعدتك في الذهاب بي إلى قرية وسماها لي . كانت القرية بعيدة ، وأنا حديث عهد بالقيادة ، ولم أعتد القيادة ليلا ، والظلام يملأ الأرجاء ، والطرق تكاد أن تكون كلها رملية أوصخرية ، ولاتوجد إشارات أو معالم توضح الطريق ، لم أتردد في الموافقة ، كان الموضوع في غاية الأهمية ، بل في قمة الإنسانية ، أخذته وانطلقتُ وأخذتُ ثالثًا من الحارة ليؤنس علينا وحشة الطريق ، كانت الأمور في غاية الروعة حتى اقتربنا من مكان وجهتنا ، الأماكن تبدو موحشة وقفرًا وظلاما ، ضعنا في الليل في مكان لايجد فيه الإنسان دليلاً باستثناء أصوات الهوام التي تسيطر على الوحشة ، الطريق مليء بالحجارة ، بطن السيارة المنخفض لم يحتمل صدمات الصخور لدرجة ظهور بعض إشارات التحذير ، كنا نقترب من المكان ثم ننكره ونعود لنقطة البداية ، أخيرًا اهتدينا إلى المكان ، اطمأننتُ أن سيارتي على مايرام ، مكثنا قليلاً في القرية الصغيرة الضائعة وسط الأحراش ، غادرنا المكان ولم نضيع طريقنا ، وصلت بيتي وأنا في غاية الإعياء ، نمتُ من التعب ، صحوت على نداء صاحبي ، فتحتُ عيني ، ابتسمتُ ، قال لي هيا بنا ، كانت الشمس قد ظهرتْ لتكون الرؤية لدينا واضحة ، انطلقنا نحو طريق الليل دون تعقيد ،وصلنا في زمن قياسي ، كانت الظلال في غاية الجمال تحت كل الأشجار ، وصلنا ، كانت ملامح الفرحة توحي بشأن جميل يسكن القرية البكر ، دخلنا البيت ، سمعنا صوتَ مولود صغير يبكي ، بشّرونا أن زوجة رفيق رحلتي ولدت ، كان طفلاً جميلا ، اطمأن صديقي على زوجته وطفله ، طلب مني المغادرة وهو معي ليبشر أهله ، غادرنا المكان ، كبرتْ القرية وكبر الطفل ، وكبر ابن السابعة عشرة ، أصبح كهلاً يتذكر حدثًا سعيدًا حدث في ليلة من ليالي رمضان .