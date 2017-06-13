وَحْدَةُ الصَّف الخَليجِي

أَقبلـتْ والــحزنُ قــَد طَوّقَهــا

لُؤلُؤاً من دَمعِهـــا الـمُنسَكــبِ

تَسحَــبُ الخُطوةَ قَدْ أَوهَنَهَــــا

مَـا بِهـا مِنَ الصَدَى والسَغَـبِ

قُلتُ من أَنتِ؟ فـقالت عَجَبَــاً!

لَـم تَعُد تَـعرِفُ ذاتَ الحَسَـبِ

وَحْـدَةُ الصَفِّ الخَليــجِيِّ أَنَــا

قـُلْتَ لا تَعْرِفُنِي تَهْزَأُ بِــي ؟!

قُلـتُ كَـلَا لا أَرَى وَحْـدَتَنَـــا

كَي أَرَى مَن أَنْتِ هيَّا اْقتَربِي

أَيـــنَ ذَاكَ الحُســنُ مـَن بَدَلَـهُ

مَــــا لَكِ أُبْتِ بِـشَعـرٍ أَشْيَــبِ

قَـدْ عَهِدْنـــاكِ قوامـاً سَـــامِقاً

مَـا بِكِ اليــومَ بِظَــهْرٍ أَحدَبِ

من أَضَاعَ الحُسْنَ مَنْ أَلبَسَكِ

حُـلَّةَ البُؤسِ وَثَــوبَ النَصَبِ

هَل هُـمُ الأعداءُ قُولِـى لِتَرَي

وَثْبَـةً مـِنْ كِلِ صِنْدِيــدٍ أَبِــي

فَأَجَـــابَت لا تَزِدنِــي كـَمَـداً

ليس ظُلمِي مِن بَعِيدِ النَسبِ

مَا هُمُ الأَعدَاءُ مَنْ ضَيَّعَنِـي

إِنَّـهُم أَبنــــاءُ أُمــي وَأَبِـــي

نَهَرُونِــي وَأَنَــاخُـوا فــُرقَةً

قَوسُهُا تَرْمِي سِهَامَ العَطَبِ

رَقَصَ الحَـاخَامُ والقِسُّ لَهَا

وَبَكَــى كُلُّ غَيُـــورٍ عَرَبِي

وَحـدَةُ الأُمَةِ قُومِي أَبْشِرِي

وَثِقِــــي بــالله لا تَكتَئِبِـــي

إِن فيــنا قــــادةً قَـد حَمَلُوا

هِمَّـةً تَرقَــى مَقـامَ الشُهُبِ

هُمْ لَنــا بِاللهِ طُــودٌ شَامِخٌ

ثَابِتٌ عِند اشتِدادِ الكـُرَبِ

لَن يَزِيدُواالنَّارإِضرَامَاً فَمَا

تُطْفَؤُ النَّارُ بِرميِّ الحَطَبِ

إِن يَكـُن مِنْ سَبَبٍ فَرَّقَنـــِا

إَنَّ لِلوَحــدَةِ أَلفَــــي سَبـَبِ

كُلُّنَــا نَدْعُــو إِلَاهـاً واحِداً

كُلُنَا نَنْهَلُ مِن شَرعِ النَبِي

قِبــلـَةٌ وَاحِــدةٌ تَجْمَعُنَـــــا

نَهجُنا القُرآنُ خَيرُ الكُتُبِ

مِن رِياضِ العِزَّ نُهدِي دُرَرَاً

نَجتَنِيهَــا مِن ثِمَــارِ الأَدَبِ

سُبِكَت فِي قَالَبٍ من فِضَةٍ

رُصِّعَت أَحْرُفُهــا بِالذَهَبِ

لِلإِمــاراتِ لِبَحريــنِ العُلَا

لِعُمانِ المَجد أَرْضِ النُجُبِ

لِكُويــتِ الخَيــرِ للدَوحَةِ لِلْ

كُلِّ فِي أَرضِ الخَلِيجِ العَرَبِي

كتبها / موسى بن جبران حسن الفيفي . 18/9/1438هـ