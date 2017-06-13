نادي المع – المركز الاعلامي

توج رئيس نادي ألمع الرياضي فايع بن يحيى الحياني مساء أمس الإثنين فريق روما لكرة الطائرة بكأس الدورة الرياضية الثانية لكرة الطائرة بجبل المدرقة والميداليات الذهبية عقب فوزهم على فريق البرشا في اللقاء الذي جمع بينهما ,

كما سلم الحياني لاعبي فريق البرشا الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني

, وفي كلمة ألقاها الحياني خلال الأحتفال شكر من خلالها أبناء جبل المدرقة على حسن التنظيم والإستقبال وإستقطاب المواهب الشابة وتهيئة كل ما يصب في مصلحة الشباب , وأضاف الحياني بأن النادي حرص ومن خلال مسؤلياته المجتمعية على إحتضان ودعم وتشجيع مثل هذه الدورات الرياضية سواءً كرة قدم أو طائرة أو غيرها ودعم المواهب الشابة في جميع مختلف الألعاب الرياضية ,

وقدم الحياني بإسمه وأسم أعضاء النادي درع تذكاري لمنظمي هذه الدورة شكراً وعرفاناً من النادي للجنة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ شباب الوطن من كل مكروه .