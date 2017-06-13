سميه الفيفي تنال مرتبة الشرف الأولى في قسم الكيمياء

نالت سميه بنت سلمان يزيد الحكمي الفيفي البكالوريوس في قسم الكيمياء من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وبمعدل (4.88)من (5)
صحيفة فيفاء اون لاين تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرة سلمان يزيد الحكمي على ماحققته ابنتهم من تفوق علمي.
نالت سميه بنت سلمان يزيد الحكمي الفيفي البكالوريوس في قسم الكيمياء من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وبمعدل (4.88)من (5)
صحيفة فيفاء اون لاين تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرة سلمان يزيد الحكمي على ماحققته ابنتهم من تفوق علمي.
التعليقات (٠) اضف تعليق