 سميه الفيفي تنال مرتبة الشرف الأولى في قسم الكيمياء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

من جامعة جازان

سميه الفيفي تنال مرتبة الشرف الأولى في قسم الكيمياء

سميه الفيفي تنال مرتبة الشرف الأولى في قسم الكيمياء
فيفاء أون لاين - فيفاء

نالت سميه بنت سلمان يزيد الحكمي الفيفي البكالوريوس في قسم الكيمياء من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وبمعدل (4.88)من (5)

صحيفة فيفاء اون لاين تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرة سلمان يزيد الحكمي على ماحققته ابنتهم من تفوق علمي.

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