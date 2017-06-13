بالصور: النادي الرياضي التقني يقدم عروض مسرحية وترفيهية لبراعم منسوبي المؤسسة

أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الرمضاني المفتوح لمنسوبي المؤسسة وأبناءهم في نادي المؤسسة التقني في الرياض، بحضور معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومسؤولي المؤسسة، والمتضمن عدد من الفعاليات للنادي كمسرح للطفل وعدد من الأنشطة الرياضية.

وتهدف المؤسسة من إقامة هذه الفعاليات إلى توطيد أواصر التواصل بين موظفي المؤسسة، وتبادل التهاني بمناسبة الشهر الكريم، وتفعيل دور المؤسسة في دعم أنشطة النوادي الرياضية والترفيهية والبالغ عددها 11 صالة رياضية، و 120 ملعباً لكرة القدم في الكليات والمعاهد التقنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وشهد الحفل حضور كبير لأبناء منسوبي المؤسسة والذي تخللها العديد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالطفل، كعروض مسرحية للطفل وألعاب ومسابقات رياضية، إضافة إلى تكريم المساهمين في إقامة اليوم المضاني المفتوح والفائزين في مسابقة كرة القدم بين منسوبي المؤسسة،وإقامة حفل سحور للمدعوين.

يذكر أن نادي المؤسسة التقني في الرياض دشن العام الماضي بمساحته الإجمالية 18000 متر مربع ويحوي عدداً من المرافق، وهي: ملعب لكرة القدم (المضمار المدرجات) بمساحة تقدر 12,000 متر مربع، وصالة التمارين مزودة بـأجهزة اللياقة البدنية ومسبح وجاكوزي بالإضافة لعيادة طبية.​