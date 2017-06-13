محافظ فيفاء ورئيس البلدية يقفون على معاناة آهالي الجوة

وقف محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي ورئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس لجنة التعديات الأستاذ محمد الفيفي , وقفوا ظهر اليوم الثلاثاء على معاناة سكان آهالي الجوة لتحديد مسار طريق أمن خارج الوادي يخدم الأهالي في تلك الجهة .

بين رئيس البلدية للمحافظ مسار الطريق المقترح تنفيذه وناقش مع المقاول عمل فتح الطريق والمعوقات التي قد تواجه العمل وسرعة إنجاز فتح الطريق وسفلتته وإنارته خدمة للمواطنين مطالبا منهم عدم الإحداث بمجرى الوادي حيث وهناك أوامر سامية مشددة على ذلك , حيث بدأ العمل وفق المسار المحدد ولن تقبل البلدية أي تعديل أو اعتراض للمسار بناء على رغبات خاصة حيث أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة , حيث راعت البلدية تفادى المنازل المأهولة لسرعة التنفيذ وتحقيق خدمة السكان بناء على الوضع الراهن .

مشيرا إلى أن وجود خزان أو بيارة أو عقم ترابي أو حجري عملت دون رخصة نظامية لا يعتبر عائق لفتح الطريق وخدمة السكان حيث سبق وحدث بعض التعديات بحرم الوادي في وقت سابق يفترض أن لا تحدث .

ويأمل رئيس البلدية من عموم السكان التعاون وعدم إعاقة المقاول لأنهم المستفيدين في النهاية من الطريق وعلى من يتوفر لديه صك شرعي يتداخل مع المسار مراجعة البلدية عاجلا , كما تمنى أيضا محافظ فيفاء من جميع المواطنين التعاون فيما يحقق الصالح العام وخدمة تلك الجهة .

هذا وكان الأهالي قد طالبوا في فتح طريق وسفلتته يخدم السكان وكذلك مدرسة جوة الشراحيلي السلماني .