نظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع يوم الإثنين 17 رمضان في السكة الحديد ( الإستصيون ) إفطار جماعي بعنوان ( إفطار أصدقاء طيبة السنوي ) والذي استضافت فيه الفرق التطوعية والإعلاميين من شباب المدينة.

وهي مبادرة اجتماعية إعلامية شبابية تجمع شباب المدينة المنورة بالإعلاميين على سفرة إفطار في مكان تاريخي من أماكن المدينة المنورة. وتهدف المبادرة إلى تقوية العلاقة بين شباب المدينة العاملين في البرامج التطوعية والمجتمعية بالإعلاميين الداعمين لمبادرات الشباب إعلامياً وبالجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترعى مبادرات الشباب.

وعبر الأستاذ أحمد حمزي مشرف اللقاء بأن المبادرة تأتي في النسخة الرابعة وتقام تحت رعاية جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع وتحتضنها محطة قطار الحجاز التابعة لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة وشارك في رعاية المبادرة البريد السعودي بركن للتسجيل في خدمة واصل لجميع الحاضرين والمشاركة في توفير الماء للصائمين وكذلك مشاركة جمعية سقيا.

وصرح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناصر بن محمود أن من أهداف الجمعية تبني واحتضان مبادرات وإبداعات الشباب والشابات وإلهامهم وتمكينهم وبناء قدراتهم ومهاراتهم , وإن مثل هذه البرامج المجتمعية تساهم في مد جسور التواصل بين الجهات الأهلية والفرق التطوعية و الإعلاميين لخدمة المجتمع المديني.

كما تقدم بن محمود بشكره لمقام إمارة منطقة المدينة المنورة ومركز التنمية الاجتماعية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة على موافقتهم ودعمهم لهذا اللقاء، والشكر موصول لشركة فهد بن عليان المغير لتنظيم المعارض وهي الشركة المشغلة لهذا الصرح التاريخي.

كما قدم الدكتور فهد الوهبي الباحث التاريخ امسية بسيطة بعد صلاة المغرب عن معركة بدر والتي تزامن فيها المكان و التاريخ لهذة المعركة شرح فيها المعركة في نقاط بسيطة واسلوب شيق.

الجدير بالذكر أن الاجتماع على مائدة مدينية وبروح مدينية يشارك فيه بعض أعيان المنطقة وشبابها في جو أسري رمضاني يعد من العادات الاجتماعية الجميلة حيث تقام هذه المبادرة سنوياً في شهر رمضان المبارك في جو مليء بالحب والتآلف بين شباب المدينة المبادر لخدمة مدينته ووطنه.