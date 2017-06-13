من خلال ندوات توعوية لـ "نبراس" و"يقظ" والنزاهة “التدريب التقني “: أكثر 48 الف متدرب ومتدربة استفادوا من برامج خطر الانحراف الفكري

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذ خدمات إرشادية بالكليات والمعاهد التنقية استفاد منها (48621) متدرب ومتدربة، بالتعاون مع ثلاث برامج للتوعية في خطر الفكر الضال وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح وتنمية الحس الوطني والفكري.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن البرامج الإرشادية تمثلت في تنفيذ محاضرات وندوات في برنامج الحس الوطني (نبراس) وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية (نزاهة) وبرنامج الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للأمن الفكري(يقظ) إضافة إلى العديد من البرامج السلوكية للمساهمة في إعدادهم لسوق العمل، وتوزيع أكثر من 50 ألف مطبوع و3 ألاف CD يحتوي على عدد من المطبوعات والأدلة الخاصة بأعمال التوجيه والإرشاد.

وتهدف المؤسسة من هذا الاجراء إلى توعية وحماية المتدربين والمتدربات من خطر الانحراف الفكري والعقدي، وأضرار المخدرات من خلال وضع البرامج التوجيهية المناسبة، وفقاً للشريعة الإسلامية التي تخدم المجتمع وتبث روح الألفة والمحبة بين أفراده.

وأضافت المؤسسة أن تلك المحاضرات والندوات التوعوية شارك فيها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك ضمن خطط إرشادية في جميع الكليات التقنية للجنسين، من خلال قيام جيل واع يقظ يرفض الفكر الضال ويسهم في بناء الوطن، وذلك بعد تمكينهم من حضور الندوات واللقاءات مع ممثلي تلك البرامج التثقيفية والتوعوية ليكونوا سفراء في توعية المجتمع.

يذكر أن برنامج “يقظ” يعد برنامجاً وطنياً يهدف لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات من خطر الانحراف الفكري والعقدي، بينما يهتم برنامج نبراس للوقاية من المخدرات لإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واخيراً برنامج نزاهة والذي يهدف لخلق بيئة عمل في الاجهزة الحكومية تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.