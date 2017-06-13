بالصور: أمانة جمعية الكشافة تقيم إفطاراً رمضانياً لمنسوبيها

أقامت الأمانة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية ، مأدبة إفطار جماعي مغرب اليوم لمنسوبيها بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ومساعديه للشؤون الفنية والادارية والمفوضين والاداريين بمقر الجمعية بالرياض .

وأوضح مفوض العلاقات بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا أن مبادرة إقامة مائدة الافطار تأتي ضمن اللقاءات والبرامج الاجتماعية التي تحرص عليها مفوضية العلاقات العامة حيث تعزز أواصر الألفة بين العاملين بأمانة الجمعية .

من جهته اكد الآمين العام على اهمية مثل هذه المناسبات الاجتماعية ، وحث الجميع على اغتنام الشهر الفضيل بفعل الخير ، متمنياً للجميع القبول في الصيام والقيام وسائر الطاعات .