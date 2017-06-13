في ليلة المقلوع العنيد يفوز السلب الكبير

في ليلة ال 17 من شهر رمضان 1438 للهجرة التقی فريق السلب منظم دورة الحرث الرمضانيه لكرة القدم

بفريق لشبونة المقلوع

في دور نصف النهائي ليتأهل فريق السلب الی النهائي بعد مباراة هي حديث الدورة

مباراة رسمت لوحة الاثارة والجديه

والحماس الذي اشعل المباراه كان المقلوع فريقا في ليلته فريقا عنيدا طموحا بعد ان اخرج فريق البواسل من الربع النهائي

كان قريبا فريق المقلوع لخطف بطاقة التأهل للنهائي بقوة حضوره وحماسه في الملعب

لولا ان فريق السلب كان كبيرا في مستواه الذي بدوره خطف بطاقة الفوز

ليتأهل طرفا ثانيا للنهائي بجدارة ليقابل في النهائي فريق التعاون من اسكان الروان الذي تغلب بدوره علی فريق نابولي الروان

في نصف النهائي .

لذا …. ترقبوا معنا نتيجة / مباراة نهائي دورة الحرث الرمضانية لكرة القدم والتي تجمع فريق السلب وفريق التعاون

وذلك ليلة الاربعاء الموافق التاسع عشر من رمضان 1438 للهجرة وتتويج بطل دورة الحرث الرمضانية الاولی