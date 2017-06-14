 بالصور: مستشفى فيفاء العام يقيم حفل إفطار جماعي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور: مستشفى فيفاء العام يقيم حفل إفطار جماعي

بالصور: مستشفى فيفاء العام يقيم حفل إفطار جماعي
جابر المثيبي ـ فيفاء
اقام مستشفى فيفاء العام برعاية مدير المستشفى الاستاذ / احمد مسعود  ومساعد مدير المستشفى الاستاذ يحيى موسى ممثل بقسم العلاقات العامة حفل إفطار جماعي حضره عدد من رؤساء الاقسام الطبية والفنية في اجواء من الإلفة والمحبة هذا اليوم  الاثنين. . وقد  اشار مدير المستشفى الى اهمية هذة الملتقيات الرمضانية التي تهدف الى تعزيز أواصر المحية والعلاقات الاجتماعية بعيد عن روتين العمل اليومي مما يحفز العمل بروح الفريق الواحد .
حضر الافطار عدد من مرافقي المرضى تحت شعار كلنا أهل الذي تم تفعيله من قبل سعادة مدير عام صحة جازان خلال هذا الاسبوع.

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