بالصور: مستشفى فيفاء العام يقيم حفل إفطار جماعي

اقام مستشفى فيفاء العام برعاية مدير المستشفى الاستاذ / احمد مسعود ومساعد مدير المستشفى الاستاذ يحيى موسى ممثل بقسم العلاقات العامة حفل إفطار جماعي حضره عدد من رؤساء الاقسام الطبية والفنية في اجواء من الإلفة والمحبة هذا اليوم الاثنين. . وقد اشار مدير المستشفى الى اهمية هذة الملتقيات الرمضانية التي تهدف الى تعزيز أواصر المحية والعلاقات الاجتماعية بعيد عن روتين العمل اليومي مما يحفز العمل بروح الفريق الواحد .

حضر الافطار عدد من مرافقي المرضى تحت شعار كلنا أهل الذي تم تفعيله من قبل سعادة مدير عام صحة جازان خلال هذا الاسبوع.