“العمل والتنمية الاجتماعية” تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية

حصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على جائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية عن الحكومة الذكية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في المؤتمر الثالث والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 في دبي.

ويأتي هذا الإنجاز، كأحد الإنجازات المهمة في مسيرة التعاملات الحكومية الإلكترونية في المملكة، ونتيجة لحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل الخدمات الإلكترونية الحكومية لخدمة المستفيدين والجهات الحكومية.

يشار، إلى أن النسخة الثالثة والعشرين لمؤتمر الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، قد شارك فيه عدد من القيادات وصناع القرار والتنفيذيين في المؤسسات الإقليمية والدولية، ويسلط المؤتمر على الإجراءات التي تتخذها الحكومات في إطار تحولها إلى حكومات ذكية.