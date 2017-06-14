 طلاب النادي الموسمي بأبو عريش يزرون مرضى مستشفى ابوعريش | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

طلاب النادي الموسمي بأبو عريش يزرون مرضى مستشفى ابوعريش

طلاب النادي الموسمي بأبو عريش يزرون مرضى مستشفى ابوعريش
حسن عواجي ـ جازان
نفذ نادي أبوعريش الموسمي بثانوية موسى بن نصير  مساء أمس الاثنين 17/9/1438 زيارة لمرضى  مستشفى أبوعريش العام حيث رافق الطلاب في الزيارة الأستاذ إبراهيم بن علي البواب و الأستاذ عمر بن محمد عقيلي و عند وصول  الطلاب إلى المستشفى كان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور ياسر الشريف الذي رحب بالطلاب أجمل ترحيب  في هذه الزيارة الميمونة وقد رافق مدير المستشفى الطلاب خلال زيارة المرضى المنومين في المستشفى  وكان للزيارة أهداف تربوية و اجتماعية من خلال غرس بعض القيم الإسلامية و تم خلال الزيارة تقديم الورود  للمرضي المنومين وذلك من أجل زرع البسمة على شفاههم والتخفيف من آلامهم .  وفي ختام الزياره تم التقاط الصور التذكاريه مع مدير المستشفى و الأطباء .

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