طلاب النادي الموسمي بأبو عريش يزرون مرضى مستشفى ابوعريش

نفذ نادي أبوعريش الموسمي بثانوية موسى بن نصير مساء أمس الاثنين 17/9/1438 زيارة لمرضى مستشفى أبوعريش العام حيث رافق الطلاب في الزيارة الأستاذ إبراهيم بن علي البواب و الأستاذ عمر بن محمد عقيلي و عند وصول الطلاب إلى المستشفى كان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور ياسر الشريف الذي رحب بالطلاب أجمل ترحيب في هذه الزيارة الميمونة وقد رافق مدير المستشفى الطلاب خلال زيارة المرضى المنومين في المستشفى وكان للزيارة أهداف تربوية و اجتماعية من خلال غرس بعض القيم الإسلامية و تم خلال الزيارة تقديم الورود للمرضي المنومين وذلك من أجل زرع البسمة على شفاههم والتخفيف من آلامهم . وفي ختام الزياره تم التقاط الصور التذكاريه مع مدير المستشفى و الأطباء .