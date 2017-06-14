أهالي البديع والقرفي يقيمون إفطاراً جماعياً صدقة

أقام أهالي البديع والقرفي يوم الإثنين ١٧ رمضان إفطاراً جماعياً صدقة عن شهداء الوطن بشكل عام وشهيدا القرية أحمد عطيف ومحمد جريبي بشكل خاص وقد حظي الإفطار بتشريف كريم من الأستاذ ياسين القاسم مدير الشؤون الإعلامية بأمارة منطقة جازان والعميد ركن محمد بن خليل ابوديه مدير الشؤون المدنية بقوة جازان والشيخ ناصر ابراهيم الحربي الممثل المالي بأمارة منطقة جازان وأحد أعيان القرية ثم قدم بعدها مكتب الأسر الرائدة هدية مالية لأسرتي الشهيدين

علماً أن المنظم للحدث مكتب الأسر الرائدةنادي القراءة صالون بديع الأثل قصر الأرجوان .