العلاقي مديراً عاماً للأراضي والقضايا بأمانة منطقة جازان

صدر قرار سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع بتكليف الأستاذ محمد بن علي العلاقي مديراً عاماً للأراضي والقضايا والمنح بأمانة منطقة جازان.

ويعد العلاقي من الكفاءات الإدارية والقانونية البارعة في المنطقة نظير خبراته العملية الطويلة.

من ناحيته عبر علاقي عن شكره وامتنانه لسعادة الأمين على هذه الثقة التي ستكون دافعاً له لتقديم المزيد من العطاء في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي.

“فيفاء أون لاين” :

تهنيء الأستاذ محمد العلاقي على الثقة وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.