بالصور.. كرنفالاً رياضيا في اختتام بطولة التنمية لشهداء الوطن بالداير

توج محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني التانقو بطلا لبطولة التنمية لشهداء الوطن الأولى والتي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير وأقيمت بمجمع التنمية بحي المضبعة بالداير بحضور مدير إدارة تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس ومدير مركز التنمية بجازان الأستاذ خالد معافا ومدير إدارة الدفاع المدني بالداير الرائد علي مفرح المالكي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وذي أبناء وأقارب شهداء الوطن من أبناء محافظة الداير.

وشهدت النهائي كرنفالاً رياضيا كبيراً بدأ بالمباراة النهائية التي جمعت التانقو والماسي وانتهت بفوز التانقو بخمسة أهداف مقابل هدفين وكان اللقاء سجالاً بين الفريقين وشهد إثارة وندية وتفاعل من الجماهير طوال مجرياته.

وعقب النهائي تم تكريم الإعلامين المتعاونين في تغطية فعاليات البطولة وبعد ذلك انتقل الضيوف لأرض الملعب حيث شهد الحضور أوبريت الحد الجنوبي الذي قدمته فرقة سجايا بالتعاون مع لجنة التنمية وتلى ذلك تكريم ذوي شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الدين ودفاعا عن المقدسات وبعد ذلك تم السحب على جوائز الجمهور والمشاركين في المسابقة الثقافية وتكريم الضيوف والداعمين والمشاركين في أنشطة البطولة.

كما حصل على جائزة افضل لاعب في البطولة علي جابر الفيفي من فريق التانقو وافضل حارس مرمى من نفس الفريق وهداف البطولة اللاعب محمد يحيى سالم المالكي من فريق البلوقرانا.

بعد ذلك سلم محافظ الداير فريق الماسي الميداليات الفضية ثم سلم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق التانقو وتتويجه بطلاً للبطولة.

وفي ختام اللقاء أكد محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني أن مثل هذه البطولات تجمع الشباب وتشغل أوقات فراغهم وتحلو بالروح والأخلاق الرياضية مشيدا بالتنظيم الرائع من قبل لجنة التنمية وكافة شركائها الذين ساهموا بنجاح البطولة ومشيداً باللفتة الغير مستغربة في تكريم شهداء الوطن وذويهم الذين بذلوا الغالي والرخيص من أجل رفعة هذه البلاد وحماية مقدراتها.

وبين رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالداير سلمان بن مفرح المالكي أن البطولة شارك بها 13 فريقا من مختلف مراكز المحافظة وايضا المحافظات المجاورة وبتواجد 200 رياضي واستمرت 17 يوما وشهدت تنافس واثارة وندية طوال مجرياتها وانعكس ذلك على نجاحها على كافة المستويات واثنى على كافة الشركاء والداعمين والاعلاميين الذين ساهموا بنجاحها واخراجها على الوجه الأفضل.