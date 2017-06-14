 اعتماد 23 مخططاً لتوفير 150 ألف وحدة سكنية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

على مساحة 40 مليون متر مربع

اعتماد 23 مخططاً لتوفير 150 ألف وحدة سكنية

اعتماد 23 مخططاً لتوفير 150 ألف وحدة سكنية
فيفاء أون لاين - متابعة

أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 23 مخططاً لمشاريع عقارية تمثل المرحلتين الأولى والثانية لمخططات مشاريع وزارة الإسكان، توزعت على عدة مدن ومحافظات.

وأوضح المشرف العام على “إتمام” محمد الغزواني، أن مساحة المخططات تقدر بـ40 مليون متر مربع وتهدف لتوفير 150 ألف وحدة سكنية، مضيفاً أنه تم أيضاً اعتماد مشروع تطوير شامل للقطاع الخاص بالتعاون مع أمانة الرياض بمساحة 150 ألف متر مربع.

وبين الغزواني أن إجراءات الاعتماد انتهت في وقت قياسي، وتوزعت المشاريع على كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية إضافة إلى عسير، جازان، الباحة، تبوك، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تلبية حاجات المواطنين وتوفير خيارات سكنية مناسبة لهم.

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