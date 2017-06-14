اعتماد 23 مخططاً لتوفير 150 ألف وحدة سكنية

أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 23 مخططاً لمشاريع عقارية تمثل المرحلتين الأولى والثانية لمخططات مشاريع وزارة الإسكان، توزعت على عدة مدن ومحافظات.

وأوضح المشرف العام على “إتمام” محمد الغزواني، أن مساحة المخططات تقدر بـ40 مليون متر مربع وتهدف لتوفير 150 ألف وحدة سكنية، مضيفاً أنه تم أيضاً اعتماد مشروع تطوير شامل للقطاع الخاص بالتعاون مع أمانة الرياض بمساحة 150 ألف متر مربع.

وبين الغزواني أن إجراءات الاعتماد انتهت في وقت قياسي، وتوزعت المشاريع على كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية إضافة إلى عسير، جازان، الباحة، تبوك، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تلبية حاجات المواطنين وتوفير خيارات سكنية مناسبة لهم.