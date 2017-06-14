“عشريني” يقتل شاباً آخر بطعنة في البطن

أخبار 24 14/06/2017 55,452 صورة13 صورة

صورةتوفي شاب بعد تلقيه طعنة من شاب عشريني آخر على خلفية شجار نشب بينهما في بلدة الطرف بمدينة الأحساء أمس (الثلاثاء)، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجاني.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي وفقاً لـ”الرياض”، أن شرطة الأحساء تلقت بلاغاً من مستشفى الجفر بالمدينة صباح أمس، عن تعرض مواطن عشريني لطعنة أسفل بطنه توفي على إثرها لاحقاً.

وأضاف الرقيطي أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى حدوث خلاف شخصي بين المجني عليه والجاني أسفر عن المشاجرة التي أدت إلى وفاة المجني عليه، مؤكداً أنه تم القبض على الجاني تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.