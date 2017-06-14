“السعودية للكهرباء”: هذا هو سبب انقطاع الخدمة عن مشتركي ” فيفاء “

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على سرعة إصلاح أية أعطال قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة والعمليات لديها تعمل على مدار الساعة لسرعة إصلاح الأعطال.

وبينت الشركة في ردها على ما نشرته صحيفة “فيفا أون لاين” بتاريخ 7/6/2017م، تحت عنوان “سكان الجوة بفيفاء في ظلام دامس منذ 6 ساعات“، أنه نتيجة لزيادة الأحمال على الخدمة الكهربائية من قبل أحد المشتركين حدث عطل فني بالمحوّل، وفور حدوث الانقطاع باشرت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وتم إصلاح العطل خلال وقت وجيز.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عدداً من الخدمات النوعية مثل خدمة “صديق الكهرباء” على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و”مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.