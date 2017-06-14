جولة سياحية بجبال آل سعيد ضمن البرنامج الترفيهي في الداير

ضمن برامج النادي الترفيهي المقام بمدرسة عثوان الابتدائية والذي تشرف عليه وزارة التعليم ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة الداير ، أقيم مساء الثلاثاء برنامج جولة سياحية لجبل آل سعيد تضمنها تصوير لبعض الآثار السياحية والمباني الأثرية.

وقد أشرف على الجولة الأستاذ يحيى سليمان محمد المالكي التي كانت عن الأماكن الأثرية والسياحية في جبال آل سعيد .

وذكرالمالكي أنه تم إنتاج عرض مرئي لهذه الآثار وعرضها في لجميع المشاركين في النادي الترفيهي حيث تم تقسيم المشاركين إلى أربعة مجموعات بحيث كل مجموعة لها وقت محدد لمشاهدة هذا العرض الذي نال إعجاب الجميع .

وقد استمع الحضور على مسميات ومواقع هذه المباني والآثار السياحية في المنطقة.