 جولة سياحية بجبال آل سعيد ضمن البرنامج الترفيهي في الداير | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

جولة سياحية بجبال آل سعيد ضمن البرنامج الترفيهي في الداير

جولة سياحية بجبال آل سعيد ضمن البرنامج الترفيهي في الداير
فيفاء أون لاين - حسن المالكي

ضمن برامج النادي الترفيهي المقام بمدرسة عثوان الابتدائية والذي تشرف عليه وزارة التعليم ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة الداير ، أقيم مساء الثلاثاء برنامج جولة سياحية لجبل آل سعيد تضمنها تصوير لبعض الآثار السياحية والمباني الأثرية.

وقد أشرف على الجولة الأستاذ يحيى سليمان محمد المالكي التي كانت عن الأماكن الأثرية والسياحية في جبال آل سعيد .
وذكرالمالكي أنه تم إنتاج عرض مرئي لهذه الآثار وعرضها في لجميع المشاركين في النادي الترفيهي حيث تم تقسيم المشاركين إلى أربعة مجموعات بحيث كل مجموعة لها وقت محدد لمشاهدة هذا العرض الذي نال إعجاب الجميع .
وقد استمع الحضور على مسميات ومواقع هذه المباني والآثار السياحية في المنطقة.

 

 

 

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