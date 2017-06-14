نائب أمير جازان يدشن حملة التبرع لإطلاق سجناء جازان

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بالمنطقة ، دشنت اللجنة مساء اليوم ، حملة ” تفريج كربة ” لإطلاق سجناء جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , وذلك بفندق راديسون بلو .

وألقى رئيس لجنة ” تراحم ” بجازان علي بن موسى زعلة كلمة استعرض خلالها أهداف الحملة في تقديم الدعم المادي للمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من النزلاء الغارمين، ولَمِّ شملهم بأسرهم في هذا الشهر المبارك، من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم .

ودعا رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها للتفاعل مع الحملة، والمساهمة في تفريج كُرَب المساجين، ولَمِّ شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد ، متطلعاً إلى مساهمة فاعلة من الجميع ، ومقدما شكره لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه لدعم وتشجيع كافة الأنشطة الخيرية والتطوعية والاجتماعية .

إثر ذلك ألقى مدير سجون منطقة جازان العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني كلمة أكد خلالها أن حملة ” تفريج كربة ” تأتي تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي سعيًا لإطلاق سجون جازان المتعثرين في سداد المطالبات المالية ، فيما تابع الحضور عرضًا عن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان والتي تهدف لتهذيب نزلاء السجون وإصلاحهم ومساعدتهم لتخطي العقبات والعمل على تذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر السجناء ، وكذلك مساعدة المفرج عنهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع .

عقب ذلك أعلن سمو نائب أمير منطقة جازان عن تدشين الحملة مقدماً تبرعاً شخصياً من سموه بمبلغ 2,000,000 ريال ، وتبرعًا عن أبناء سموه بمبلغ 300,000 ريال ، فيما بدأت حملة التبرعات حيث جرى الإعلان عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 2,000,000 ريال .

كما ساهم العديد من رجال الأعمال وأهل الخير بمنطقة جازان في التبرعات للحملة بمشاركة سفير الإنسانية فايز المالكي، حيث وصل إجمالي التبرعات لحملة ” تفريج كربة ” 6,563,200 ريال ، لإطلاق 85 سجينًا بجازان .