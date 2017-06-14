 الداير ..برنامج متنوعة في فعاليات النادي الترفيهي بالحد الجنوبي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

الداير ..برنامج متنوعة في فعاليات النادي الترفيهي بالحد الجنوبي

الداير ..برنامج متنوعة في فعاليات النادي الترفيهي بالحد الجنوبي
فيفاء أون لاين - حسن المالكي

ضمن برامج النادي الترفيهي المقام بمدرسة عثوان خلال الفترة من الأحد 16/9إلى 20/9 والذي تشرف عليه وزارة التعليم ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة الداير . اقيم مساء الاثنين برنامج ترفيهي شبابي شارك فيه ما يقارب 100 طالب تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات مجموعتين لطلاب المرحلة الابتدائية (المحبة والتعاون ) ومجموعتين لطلاب المرحلة المتوسطة و الثانوية ( الحزم والعزم )
وقد حازت فقرات البرنامج على رضا الجميع حيث خصص لطلاب المرحلة الابتدائية الألعاب المناسبة لأعمارهم كألعاب (البالونات والحبل والكراسي…….) بنظام التنافس بين المجموعات وقد حصلت مجموعة التعاون على المركز الأول .
بينما خصص لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ألعاب جماهيرية تنمي مهاراتهم وتناسب لأعمارهم بنظام المسابقة بين المجموعات تحت مسمى لمن الكأس ( كألعاب التنافس في القدرة على التحّمل وألعاب الميزان وألعاب التجميع التي تنمي مهارة التعاون ) وقد حصل على كأس المسابقة وعلى المركز الأول في هذا الفرع مجموعة العزم . بعدها تم توزيع الهدايا في جو تفاعلي رائع . كما شارك في هذه الألعاب مجموعة من المشرفين وكذلك طلاب الجامعة المشاركين في النادي
وقد كانت هذه الفقرة من أعدّاد وأشراف الأستاذ / يحي محمد الشباني قائد مدرسة بقعة عزان الابتدائية .

 

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