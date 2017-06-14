الداير ..برنامج متنوعة في فعاليات النادي الترفيهي بالحد الجنوبي

ضمن برامج النادي الترفيهي المقام بمدرسة عثوان خلال الفترة من الأحد 16/9إلى 20/9 والذي تشرف عليه وزارة التعليم ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة الداير . اقيم مساء الاثنين برنامج ترفيهي شبابي شارك فيه ما يقارب 100 طالب تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات مجموعتين لطلاب المرحلة الابتدائية (المحبة والتعاون ) ومجموعتين لطلاب المرحلة المتوسطة و الثانوية ( الحزم والعزم )

وقد حازت فقرات البرنامج على رضا الجميع حيث خصص لطلاب المرحلة الابتدائية الألعاب المناسبة لأعمارهم كألعاب (البالونات والحبل والكراسي…….) بنظام التنافس بين المجموعات وقد حصلت مجموعة التعاون على المركز الأول .

بينما خصص لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ألعاب جماهيرية تنمي مهاراتهم وتناسب لأعمارهم بنظام المسابقة بين المجموعات تحت مسمى لمن الكأس ( كألعاب التنافس في القدرة على التحّمل وألعاب الميزان وألعاب التجميع التي تنمي مهارة التعاون ) وقد حصل على كأس المسابقة وعلى المركز الأول في هذا الفرع مجموعة العزم . بعدها تم توزيع الهدايا في جو تفاعلي رائع . كما شارك في هذه الألعاب مجموعة من المشرفين وكذلك طلاب الجامعة المشاركين في النادي

وقد كانت هذه الفقرة من أعدّاد وأشراف الأستاذ / يحي محمد الشباني قائد مدرسة بقعة عزان الابتدائية .