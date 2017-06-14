شكر على تعزية

رفع والد شهيد الواجب الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبد العزبز وإلى أمراء دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ومشائخ وأعيان منطقة نجران ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيزبن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومشائخ وأعيان منطقة جازان. وإلى معالي السفير السعودي في الجمهورية المصرية أحمد القطان الذي قدم العزاء لآل العلاقي في دولة مصر .وإلى العلالقة في تونس أبناء المختار العلاقي وأهلهم وقبائلهم ..

كما قدم شكره الجزيل باسمه وباسم أخيه معالي وزير الدولة السابق مدني بن عبدالقادرعلاقي ونيابة عن إخوانه وأبنائه وكافة أبناء قبيلته لأصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين في الوطن وخارجه من مدنيين وعسكريين، ورجال الأعمال وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشايخ حرب أهلنا في شمال المملكة وجنوبها وإلى زملاء الشهيد طارق وقادته والأفراد في عموم المملكة ،ومشايخ وأبناء قبائل قحطان وعسير وخولان ومشايخ القبائل من اليمن الشقيق الذين حضروا أو اتصلوا ومن مختلف مناطق المملكة والوجهاء والأعيان والمواطنين مدنيين وعسكريين ورجال الصحافة الإعلام ومديري المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي الذين شاركوا بصادق دعواتهم ومشاعرهم النبيلة سواء بالحضور أو الاتصال أو عبروسائل الإعلام المختلفة ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة والمغفرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين