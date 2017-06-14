بالصور: محافظ الداير وعدد من المسئولين في زيارة لمقر مركز النشاط الاجتماعي بآل سلمى

قام سعادة محافظ محافظة الداير الاستاذ محمد بن هادي الشمراني ومدير التمنية الاجتماعية بجازان ومدير الدفاع المدني ومدير مستشفى بني مالك ورئيس المجلس البلدي بالداير وشرطة المحافظة وعضو الغرفة التجاريه الصناعيه بجازان وممثل الغرفه في الغرف السعوديه محمد سوادي المالكي ومدير مركز النشاط الاجتماعي بال سلمى محمد موسى المالكي بزيارة لمقر مركز النشاط الاجتماعي بال سلمى يوم الثلاثاء 18/٩/١٤٣٨ وكان في استقبالهم نائب رئيس مركز النشاط الاجتماعي وعضو جمعية حقوق الانسان الاستاذ محمد محمود المالكي ورجل الاعمال الاستاذ محمد جبران يحي المالكي تم خلال الزياره شرح مفصل عن مخطط مشروع المركز وكذلك وضع حجر اساس إذانا ببداية انشاء المشروع وقد اثنى جميعا على جدوى المشروع ونتائجه الأيجابيه التي تخدم الشباب وكذلك اطلاعهم على تنظيم وفكرة اقامة فرحة عيد وبعدها غادر مودعين بمثل ما استقبلو به من حفاوة وتقدير ..