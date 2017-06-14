القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو تصور المفحطين

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه: بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي يظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء مخالفة أحدهم لنظام المرور وممارسة التفحيط وقيام آخر بالتصوير وتوثيق المخالفة، وبالنظر إلى جملة المخالفات والتجاوزات التي ظهرت في المقطع، فقد صدرت التوجيهات بضبط

أطرافه لتطبيق النظام بحقهم.

وبفضل من الله تمكنت الفرق السرية لمرور منطقة الرياض من تحديد زمان ومكان التصوير (صبيحة الثاني من رمضان 1438 / غرب العاصمه الرياض) وضبط مصور المقطع (سعودي 23 عاما) وإيقافه ، كما تمكنت في وقت لاحق إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط الفتاة (سعوديه 17 عاما) وإيداعها دار رعاية الفتيات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاءالعام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وجارٍ العمل على ضبط قائد المركبة المخالف.