وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة التقاعد

علنت المؤسسة العامة للتقاعد عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للذكور والإناث، بمهام ومسميات مختلفة، والتقديم عليها عبر موقعها الإلكتروني ويستمر حتى ٧ شوال ١٤٣٨هـ.

واشترطت المؤسسة في المتقدم لأي من الوظائف المعلنة أن يكون سعودياً وحاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً في المؤهل العلمي، وألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية، وفضلت من تكون إقامته في مقر الوظيفة.

ويمكن الاطلاع على قائمة الوظائف الشاغرة المعلنة وشروط كل وظيفة والتقديم عليها بالدخول على الرابط الإلكتروني:http://www.pension.gov.sa/jobs/Pages/default.aspx .