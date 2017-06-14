 وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة التقاعد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة التقاعد

وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة التقاعد
فيفاء أون لاين - متابعة

علنت المؤسسة العامة للتقاعد عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للذكور والإناث، بمهام ومسميات مختلفة، والتقديم عليها عبر موقعها الإلكتروني ويستمر حتى ٧ شوال ١٤٣٨هـ.

واشترطت المؤسسة في المتقدم لأي من الوظائف المعلنة أن يكون سعودياً وحاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً في المؤهل العلمي، وألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية، وفضلت من تكون إقامته في مقر الوظيفة.

ويمكن الاطلاع على قائمة الوظائف الشاغرة المعلنة وشروط كل وظيفة والتقديم عليها بالدخول على الرابط الإلكتروني:http://www.pension.gov.sa/jobs/Pages/default.aspx .

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