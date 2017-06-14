“الإسكان”: أصدرنا مئات الفواتير لرسوم الأراضي وسدد الرسوم 8 مواطنين فقط !

قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء محمد المديهيم، إن 8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء، 4 منهم في الرياض و4 في جدة، رغم إصدار مئات الفواتير لرسوم الأراضي البيضاء.

وأشار المديهيم، وفقاً لـ”الحياة”، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إصدار الفواتير بشكل متطابق بعد انتهاء الأعمال الداخلية التي تطبق فيها الرسوم على الأراضي البيضاء.

وأضاف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن تسجيل الأراضي البيضاء قد بدأ في مكة المكرمة، وسجلت حتى الآن 5 ملايين متر مربع، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم في آخر أيام التسجيل.