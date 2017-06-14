مهرجان فهد الخالد المالك يوقع عقود الشراكات الاجتماعية

وقعت ادارة مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك التثقيفي والترويحي عقود شراكة مع عدداً من الجهات الخيرية والاجتماعية والمؤسسات الرياضية .

تتولى بموجبة ادارة المهرجان بتنفيذ وتمويل عدداً من البرامج التدريبية والتثقيفية للشباب والشابات بهدف تفعيل دور المهرجان في خدمة المجتمع .

وتشمل الشراكات كل من النادي العربي – نادي النجمة – معاهد بها الخليج للتدريب – لجنة تراحم لرعاية السجناء – لجنة رعاية الايتام – الجمعية الخيرية لمكافحي التدخين – جمعية رعاية مرضى السرطان – مركز فيصل الرياضي – مركز الاندية الرياضية

ادارة بيت الصالحي التراثي – اضافة الى برنامج خيم الاحياء وتحدث بذلك المهندس محمد بن راشد الشملان المشرف العام على المهرجان الذي ذكر ان المهرجان سينطلق بحول الله تعالى في شهر شوال القادم وسيطلق بموجب هذه الشراكات حزمة متميزة جداً من البرامج الرياضية والثقافية والتدريبية المتعددة والتي سيستفيد منها جميع شرائع المجتمع دون استثناء ولا سيماء الشباب والشابات .

مؤكداً انه تم التوقيع مع مؤسسة متخصصة لتشغيل كافة فعاليات المهرجان