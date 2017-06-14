جوازات عسير .. هذه آلية التمديد لحاملي هوية زائر من المقيمين اليمنيين

أكدت جوازات منطقة عسير أن آلية تمديد هوية زائر للأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة التي ستنتهي غداً ، لا تتطلب مراجعة إدارات الجوازات في المنطقة، حيث سيكون التمديد آلياً لمدة 6 أشهر ، بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً وإجراء عملية تمديد هوية زائر من خلال حساب المستضيف في ” أبشر ” حتى ٢٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ واستلام الهوية عن طريق خدمة ” واصل “.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الخالدي أنه لتنفيذ عملية تمديد “هوية زائر ” يجب مراعاة الخطوات التالية :

١- سداد رسم تمديد ” هوية زائر ” ومقداره ” ١٠٠ ريال ” عبر القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى نهاية يوم ٢٣ /٩ / ١٤٣٨هـ حتى لا تطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية .

٢- دخول المستضيف عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وطلب تمديد وطباعة ” هوية زائر ” .

٣- من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” يتم اختيار أيقونة ” توصيل الوثائق ” ومنها هوية زائر, وسيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف على هاتفه الجوال الخاص به والمسجل رسمياً في ” أبشر ” تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل ” هوية زائر ” .

٤- بعد سداد رسوم التوصيل سيتم طباعة ” هوية زائر ” وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة ” واصل ” بالبريد السعودي .

٥- المستضيف الذي لم يقوم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي “واصل “سيظهر له رابط لتسجيل العنوان الوطني وبعد إتمام التسجيل يمكنه إكمال الإجراءات .

٦- من تأخر عن سداد رسم تمديد “هوية زائر ” بعد تاريخ ٢٣ / ٩ /١٤٣٨هـ ولم يتم تمديد ” هوية زائر ” له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وطلب تمديد ” هوية زائر ” بعد سداد الرسم مع الغرامة ومن ثم إكمال الإجراءات فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي “واصل ” .

٧- يلزم المستضيف التسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية ” أبشر” في موقع وزارة الداخلية ( WWW.MOI.GOV.SA) علماً بأن التسجيل والتفعيل في ” أبشر “ مجاني .

٨- يلزم المستضيف الاشتراك في خدمة ” واصل أفراد ” عن طريق البريد السعودي علماً بأن الاشتراك في خدمة ” واصل ” مجاني أيضاً وذلك للاستفادة من خدمة ” توصيل الوثائق ” من خلال الدخول في حسابه في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” .

٩- الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه تغيير المستضيف وذلك بمراجعة أقرب إدارة جوازات ومعه المستضيف الجديد وإنهاء إجراءات تغيير المستضيف وبعدها يتم استكمال إجراءات تمديد ” هوية زائر ” آلياً حسب الخطوات الموضحة أعلاه .

١٠- في حال كان المستضيف شركة يبدأ سجلها في الحاسب الآلي بالرقم ” 700 ” ولا يخدمها نظام ” أبشر ” فيجب على صاحب المنشأة أو من يفوضه مراجعة مراكز الجوازات بعد سداد رسم التمديد ” 100 ” مائة ريال خلال الفترة المحددة ” من الفترة ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى ٢٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ ” لتمديد هوية زائر وطباعتها واستلامها .

من جهته دعا المتحدث الاعلامي لجوازات عسير العقيد عبدالله بن حسين آل هادي, جميع المستضيفين لحاملي هوية زائر غير المسجلين في “أبشر” إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة حتى يتمكنون من طباعة ” هوية زائر ” إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي ” واصل ”.