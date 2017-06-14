تنمية هروب تحتفي بختام الدورة الرياضية

‏احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب أمس, بختام دورة التنمية الرمضانية في كرة القدم , بحضور محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي , وذلك بملعب البلدية بالمحافظة .

وكان 18 فريقاً قد شاركوا في الدورة الرياضية , فيما تغلب فريق المقبص على فريق الكدمي في المبارة النهائية , وجرى تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المميزين .

من جانبه أثنى محافظ هروب على البرامج التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجهودها في خدمة المجتمع من خلال البرامج الرياضية والاجتماعية المختلفة, متمنياً مزيداً من التوفيق للجنة لخدمة المجتمع