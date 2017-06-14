 تنمية هروب تحتفي بختام الدورة الرياضية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

تنمية هروب تحتفي بختام الدورة الرياضية

تنمية هروب تحتفي بختام الدورة الرياضية
فيفاء أون لاين - هروب (واس)

‏احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب أمس, بختام دورة التنمية الرمضانية في كرة القدم , بحضور محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي , وذلك بملعب البلدية بالمحافظة .
وكان 18 فريقاً قد شاركوا في الدورة الرياضية , فيما تغلب فريق المقبص على فريق الكدمي في المبارة النهائية , وجرى تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المميزين .
من جانبه أثنى محافظ هروب على البرامج التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجهودها في خدمة المجتمع من خلال البرامج الرياضية والاجتماعية المختلفة, متمنياً مزيداً من التوفيق للجنة لخدمة المجتمع

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