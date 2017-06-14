احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب أمس, بختام دورة التنمية الرمضانية في كرة القدم , بحضور محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي , وذلك بملعب البلدية بالمحافظة .
وكان 18 فريقاً قد شاركوا في الدورة الرياضية , فيما تغلب فريق المقبص على فريق الكدمي في المبارة النهائية , وجرى تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المميزين .
من جانبه أثنى محافظ هروب على البرامج التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجهودها في خدمة المجتمع من خلال البرامج الرياضية والاجتماعية المختلفة, متمنياً مزيداً من التوفيق للجنة لخدمة المجتمع
تنمية هروب تحتفي بختام الدورة الرياضية
احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب أمس, بختام دورة التنمية الرمضانية في كرة القدم , بحضور محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي , وذلك بملعب البلدية بالمحافظة .
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