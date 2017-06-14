 اليمن .. الجيش يعلن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الانقلاب | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

اليمن .. الجيش يعلن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الانقلاب

اليمن .. الجيش يعلن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الانقلاب
فيفاء أون لاين - عدن / واس

أعلن الجيش اليمني، اليوم، مقتل وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في غارات جوية استهدفت مواقع لهم بمحافظة تعز، وسط البلاد.
ونقل موقع (26 سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني عن مصادر ميدانية، إن طيران التحالف العربي نفّذ عدداً من الغارات الجوية استهدفت مواقع الانقلابين في معسكر خالد بن الوليد في مديرية المخا غربي تعز، ومنطقة الهاملي في مديرية موزع بالمحافطة نفسها.
وأفادت المصادر أن الغارات المكثفة خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.

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