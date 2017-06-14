المجممي : سيشهد الجميع ختاما كرنفاليا وطنيا مميزا في ضمد

صرح العضو المنتدب لشركة البرو تتش بمنطقة جازان الإعلامي طلال المجممي المشرف العام على الحفل الختامي لبطولة الوفاء لشهداء الوطن بمحافظة ضمد بأن مساء اليوم سيشهد إحتفالا مميزا كتميز شباب ضمد دائما في شتى المجالات. وأضاف المجممي : سيتخلل الحفل العديد من الفقرات التي يشارك فيها اللاعب الدولي لاعب نادي الإتحاد والمنتخب السعودي سابقا الكابتن أحمد جميل وسيشهد الحفل وقفة وفاء لشهيد الوطن الشهيد البطل الرائد طارق العلاقي الذي أطلقت اللجنة المنظمه إسمه على كأس البطوله فور إستشهاده يرحمه الله. كما تم تجهيز وثيقة وفاء بطول عشرة امتار تحمل صورة الشهيد العلاقي واسم البطوله ممهورة بعبارات الشكر والعرفان من كافة الجماهير واللاعبين وضيوف الحفل لتقديمها لذوي الشهيد العلاقي عرفانا بالدور العظيم لهذا البطل وتضحيته بروحه من أجل الوطن. واختتم الإعلامي المجممي تصريحه بشكر خاص لسعادة رئيس بلدية ضمد ورئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد الحازمي والأستاذ نايف عريشي والأستاذ أحمد بن زراق الفيفي.