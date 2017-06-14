وزير الإعلام .. يُنذر بإيقاف كلي لمسلسل “شباب البومب”

أنذر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد قناة روتانا بضرورة بحذف المشاهد الغير لائقة بشكل عاجل من مسلسل شباب البومب.

وأوضح إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطاب معاليه الموجه إلى القناة.

وأشار الدكتور العواد أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرضه مشاهد تحوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية .