 وزير الإعلام .. يُنذر بإيقاف كلي لمسلسل “شباب البومب” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

وزير الإعلام .. يُنذر بإيقاف كلي لمسلسل “شباب البومب”

وزير الإعلام .. يُنذر بإيقاف كلي لمسلسل “شباب البومب”
وزير الاعلام
فيفاء أون لاين - متابعة

أنذر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد قناة روتانا بضرورة بحذف المشاهد الغير لائقة بشكل عاجل  من مسلسل شباب البومب.

وأوضح إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطاب معاليه الموجه إلى القناة.
وأشار الدكتور العواد أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرضه مشاهد تحوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية .

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