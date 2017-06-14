 “الشرطة” .. تعثر على إثيوبي مقتولاً داخل مزرعة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

“الشرطة” .. تعثر على إثيوبي مقتولاً داخل مزرعة

“الشرطة” .. تعثر على إثيوبي مقتولاً داخل مزرعة
فيفاء أون لاين - متابعة

عَثَرَتْ شرطة منطقة حائل على شخص مُتَوَفّى طعناً بآلة حادة، داخل غرفة واقعة في مزرعة شرق محافظة بقعاء.

وَقَالَتْ غرفة عمليات الشرطة بـ”حائل”، إن بَلَاغَاً ورد إليها، صباح الأربعاء الْمُوَافِق ١٥/ ٩ / ١٤٣٨هـ، بوجود شخص مُتَوَفّى داخل غرفته المستأجرة بمزرعة أحد المواطنين، شرق محافظة بقعاء.

وبالانتقال تَبَيَّنَ أن المُتَوَفَّى من الجنسية الإثيوبية، وفي العقد الثالث من العمر، وتعرض لعدة طعنات بآلة حادة أَدَّتْ إلى وفاته، وَتَمَّ على الفور انتقال المختصين للموقع، ومعاينة الجثمان بشكل تفصيلي، ولا تزال التحقيقات جارية.

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