“الشرطة” .. تعثر على إثيوبي مقتولاً داخل مزرعة

عَثَرَتْ شرطة منطقة حائل على شخص مُتَوَفّى طعناً بآلة حادة، داخل غرفة واقعة في مزرعة شرق محافظة بقعاء.

وَقَالَتْ غرفة عمليات الشرطة بـ”حائل”، إن بَلَاغَاً ورد إليها، صباح الأربعاء الْمُوَافِق ١٥/ ٩ / ١٤٣٨هـ، بوجود شخص مُتَوَفّى داخل غرفته المستأجرة بمزرعة أحد المواطنين، شرق محافظة بقعاء.

وبالانتقال تَبَيَّنَ أن المُتَوَفَّى من الجنسية الإثيوبية، وفي العقد الثالث من العمر، وتعرض لعدة طعنات بآلة حادة أَدَّتْ إلى وفاته، وَتَمَّ على الفور انتقال المختصين للموقع، ومعاينة الجثمان بشكل تفصيلي، ولا تزال التحقيقات جارية.