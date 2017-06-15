 سمو امير جازان يكرم الحازمي للجهود المبذولة بالحد الجنوبي | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

سمو امير جازان يكرم الحازمي للجهود المبذولة بالحد الجنوبي

سمو امير جازان يكرم الحازمي للجهود المبذولة بالحد الجنوبي
حيدرالذروي - فيفا أون لاين

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان، خطاب شكر وتقدير، إلى مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وذلك شكره على الجهود الطيبة والمخلصة والمبذولة ومساهماته القيمة منذ انطلاق عاصفة الحزم و في إقامة برنامج ندوة الأمن الفكري التي نفذتها الشؤون الإسلامية في مرحلتها الثالثة تحت عنوان (مسئولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع) كما شكر سموه الحازمي على الجهود والبرامج الموجهة للمرابطين على الحد الجنوبي وتواجده الدائم على حدود وطننا الغالي وفق اختصاصه وبرامجه الدعوية المنفذ والداعمة لرجال امننا الأبطال وذلك بعد اطلاع سموه على التقارير الخاصه بـ ((عاصفة الحزم وإعادة الأمل)) و الذي أعدته ونفذته الشؤون الإسلامية بالمنطقة، واستعرضت فيه برامجها التوعوية وجولاتها الميدانية للمرابطين في الحد الجنوبي ومازالت البرامج المعده مسبقاً والمحدده والجاهزه للتنفيذ من قبل فريق العمل في المواقع المكلف بها لتنفيذها في وقتها بمتابعة المدير العام الحازمي وبتوجيهات سمو امير المنطقة.

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