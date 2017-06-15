 عاجل: خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي الدولة إلى العشرين من رمضان | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

عاجل: خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي الدولة إلى العشرين من رمضان

عاجل: خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي الدولة إلى العشرين من رمضان
مكة المكرمة ـ واس

مكة المكرمة 19 رمضان 1438 هـ الموافق 12 يونيو 2017 م واس
حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1438هـ، فقد وجه – أيده الله – بأن يكون يوما الأحد والاثنين 23 – 24 / 9 / 1438هـ إجازة لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، لتكون بداية الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.

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