بالصور: لجنة التنمية في خصيبة تختتم بنجاح باهر فعالياتها الرمضانية بتتويج الفائزين وتكريم المشاركين

بحضور المستشار في أمارة منطقة القصيم ؛ محافظ الأسياح المكلف علي العقيل ورئيس مركز خصيبة غازي بن حماد وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة وجمع من الأهالي؛ أقامت لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية في خصيبة مساء الثلاثاء18 رمضان 1438هـ؛ حفل اختتام الملتقى الرمضاني الذي استمر زهاء 15 يوماً وكان حافلاً بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية المتنوعة.

وفي كلمته نوه العقيل بالجهود المبذولة من قبل لجنة التنمية الأهلية في خصيبة وماقدمته من أنشطة هادفة تمكنت معها من حفظ أوقات الجمهور المستهدف وإضفاء صبغة من الترفيه النافع والمفيد لهم؛ مؤكداً أن للجان التنمية الاجتماعية دورا مهما في تطوير المجتمع الذي تعمل في نطاقه وبدورنا نباركه وندعمه ونشجعه ونشكر القائمين عليها متمنياً للجميع التوفيق.

أما المدير التنفيذي للملتقى محمد بن عبدالهادي الضبيان؛ فاستعرض خلال كلمته الفعاليات التي أقيمت طيلة ايام الملتقى ومراحل سير البرامج الترفيهية وآليات التنافس عليها؛ مبيناً أن ذلك جاء نتيجة للخطط التي وضعتها اللجنة ابتداء واعتمدها مجلس الإدارة ودخلت حيز التنفيذ تاليا وتحقق لها النجاح وفقا لما هو مخطط له؛ راجياً أن تكون قد حازت على رضا الجمهور وحققت لهم المتعة والفائدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة نواف بن نايف الفريدي في كلمته بهذه المناسبة أن اللجنة ملتزمة وفق رؤيتها ورسالتها وقيمها بالعديد من الأهداف المستقبلية بما يضفي ويطور البعد التنموي الاجتماعي لأهالي خصيبة حيث نطاق خدماتها؛ وفيما تحقق بعض الأهداف وفقا لمسيرة اللجنة هناك أهداف سترى النور قريبا وسيكون لكل فرد في المجتمع نصيبه منها مفيداً ومستفيداً؛ وقدم الفريدي خالص الشكر والتقدير لكافة الحضور ورعاة الملتقى على تشريفهم ودعمهم وماقدموه من اسهامات لإنجاح الملتقى.

وقبيل اختتام الحفل كرّم العقيل عدداً من الجهات الحكومية المشاركة في انجاح الملتقى؛ وكما توج الفائزين بالمنافسات الرياضية والمسابقات الثقافية والأعضاء الداعمين للجنة.