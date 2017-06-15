بالصور ..مركز التعاون الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية

اختتم مركز التعاون الاجتماعي بآل الثويع التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء اختتم أنشطته وفعاليته الرمضانية لهذا العام 1438 هـ .

بحضور رئيس لجنة التنمية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي وجمع من الأهالي في تلك الجهة .

حيث تنوعت فعاليته خلال شهر رمضان من ألعاب ترفيهية ومسابقات رمضانية وتكريم المتفوقين وديوانيات وإفطار جماعي .

وحوى حفل الختام على بعض الوقفات والسحوبات على الجوائز منها 6 كيلو تبرع بها النحال سلمان الثويعي .

ثم تم السحب على الفائزين بالمسابقة الأسرية الرمضانية وسلمت لهم الجوائز.

هذا وقد ألقى رئيس اللجنة كلمة أثنى على جهود جميع أعضاء المركز وأشاد بتميز المركز في البرامج والأنشطة المتنوعة .

كما قام بعد نهاية حفل الختام بزيارة لمقر المركز واطلع على ما يحتويه من أقسام واستمع لمقترحات الأهالي ومشرف المركز لتطوير ودعم المقر .