 بالصور ..مركز التعاون الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور ..مركز التعاون الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية

بالصور ..مركز التعاون الاجتماعي يختتم أنشطته الرمضانية
فيفاء - فيفاء أون لاين

اختتم مركز التعاون الاجتماعي بآل الثويع التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء اختتم أنشطته وفعاليته الرمضانية لهذا العام 1438 هـ .
بحضور رئيس لجنة التنمية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي وجمع من الأهالي في تلك الجهة .
حيث تنوعت فعاليته خلال شهر رمضان من ألعاب ترفيهية ومسابقات رمضانية وتكريم المتفوقين وديوانيات وإفطار جماعي .
وحوى حفل الختام على بعض الوقفات والسحوبات على الجوائز منها 6 كيلو تبرع بها النحال سلمان الثويعي .
ثم تم السحب على الفائزين بالمسابقة الأسرية الرمضانية وسلمت لهم الجوائز.
هذا وقد ألقى رئيس اللجنة كلمة أثنى على جهود جميع أعضاء المركز وأشاد بتميز المركز في البرامج والأنشطة المتنوعة .
كما قام بعد نهاية حفل الختام بزيارة لمقر المركز واطلع على ما يحتويه من أقسام واستمع لمقترحات الأهالي ومشرف المركز لتطوير ودعم المقر .

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