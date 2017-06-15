“كريم” تقدم حلولاً للأمن والسلامة  

كشفت كريم المختصة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية عن حلولها المبتكرة للأمن والسلامة خلال ندوة رمضانية في الرياض أمس الأول بحضور العديد من وسائل الإعلام المختلفة.

وذكر هاشم لاري مدير عام كريم في جدة بأن للشركة فريق مختص في جميع المدن الخمسين التي تعمل بها في المملكة مهمته إجراء مئات الرحلات التجريبية يوميا لضمان جودة الخدمة والتزام الكباتن بالقوانين المنظمة للخدمة.

وأشار لاري بأن كريم كأكبر مقدم خدمة نقل في المملكة تعاقدت مع شركة “ديجيتال باريرز” للحلول الأمنية الذكية ليتم اعتماد “بصمة الوجه” بشكل إلزامي ليتمكن الكابتن من قبول أي طلب، وأن هذه الخاصية ستكون فعالة خلال الشهور القليلة القادمة.

وأعلنت كريم بأن جميع الكباتن والعملاء محميين بوثيقة تأمين شخصي خلال فترة المشاوير التي يقومون بها عبر التطبيق لتعويضهم في حال حدوث أي حادث – لا سمح الله – ينتج عنه إصابة أو عجز أو وفاة.

وذكر مدير عام جدة بأن منصة كريم ستكون مرتبطة بشكل كامل بمنصة “وصل” المطورة من قبل شركة علم، لتكون الجهات الأمنية المختصة مطلعة على جميع بيانات الكباتن بشكل لحظي.

من جانبه، أعلن معاذ خليفاوي مدير عام كريم في المنطقة الوسطى بأن الشركة قد أتمت مشروع سعودة فريقها من الكباتن، حيث أن جميع كباتنتها الذين يعملون بسياراتهم الخاصة سعوديين، ليتم إنجاز المشروع الذي بادرت الشركة بإطلاقه منذ عامين، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الكباتن السعوديين في الشركة الـ60 ألف كابتن بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتكون أكبر شركة في المملكة بفريق عمل سعودي، وأن الشركة تستهدف انضمام 100 ألف كابتن بنهاية العام، و300 ألف كابتن خلال العامين القادمين.

وأكد خليفاوي بأن “جميع هؤلاء الكباتن يخضعون لدورة تدريبية في كل مدينة وبرامج لإعادة التدريب، وفريقنا في كل مدينة يلتقي كل كابتن بشكل مباشر ليحصل على وثائقه الرسمية وصحيفته الجنائية”.

ونوه خليفاوي بنجاح المنتجات الجديدة التي أطلقتها الشركة مؤخرا، حيث أطلقت خدمة “الباقات الشهرية” والتي تساعد المستخدمين في التحكم بميزانيات مشاويرهم المتكررة والاستفادة من خدمات “كريم” بشكل مستمر عبر باقات شهرية مسبقة الدفع بناء على المشاوير اليومية المتكررة للمستخدم، لتكون بديلا مثاليا عن السائق الشهري لنقل الموظفات والطالبات.

فيما كانت خدمة “توصيل” بطريقتها السلسة حلا عمليا لطلب أي منتج أو غرض وإيصاله من وإلى العميل فورا من خلال الكباتن، وأن هذه الخدمة التي حققت نجاحا سريعا تتوفر حاليا في مدن جدة، مكة المكرمة، الرياض، والقصيم، وستطلق في جميع المدن الخمسين التي تعمل بها كريم خلال الفترة القادمة.

وأكد مدير عام المنطقة الوسطى بأن كريم برسالتها في “تبسيط حياة الناس في المنطقة وبناء مؤسسة مبدعة وملهمة” شكلت فرقا في السوق المحلية خاصة لتكون الشركة الناشئة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تجاوزت قيمتها مليار دولار “وهذا لم يكن يتحقق لولا فهم فريقنا للمنطقة التي انطلق منها، حيث شكلنا خدماتنا لمجتمعنا المحلي فكنا أول من يقدم خاصية الدفع النقدي، وخدمة الحجز اللاحق، وإمكانية مشاركة تتبع الرحلة مع الأهل أو الأصدقاء.

وكشفت كريم خلال الندوة الصحفية، عن مبادراتها الاجتماعية المختلفة، حيث تكفلت مؤخرا بنقل جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني إلى عيادات وزارة الصحة المختصة، في تفاعل مع مبادرة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه بـ#إلغاء_حملة_التدخين، فيما تقوم الشركة بعمل حملة “خلك كريم” بشكل شهري للتبرع للجمعيات الخيرية، كما أن كباتنتها جمعوا 75 ألف قطعة ملابس مستخدمة قبيل شهر رمضان المبارك ضمن حملة “كسوة” بالتعاون مع شركة بوبا العربية لتوزيعها للجمعيات الخيرية التي تقوم بتسليمها للمحتاجين، وأطلقت مؤخرا مبادرة “عمرة” حيث تقدم رحلات مجانية يومية لأفضل الكباتن لأداء العمرة خلال شهر رمضان بالتعاون مع “المسافر” و “فنادق بودل”.

وفي جانب الترفيه، فقد رعت شركة كريم أكثر من 800 حدث ترفيهي في المملكة خلال العام الأول من تأسيس الهيئة العامة للترفيه، في 50 مدينة تعمل بها.

وقد تمّ إطلاق شركة كريم في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نموًا تخطى 30% شهريًا، وهي متواجدة حالياً في 13 دولة مختلفة آخرها فلسطين التي انطلقت الخدمة فيها يوم أمس الأربعاء. ومنذ إطلاقها، قدّمت شركة “كريم” الملايين من المشاوير الناجحة لأكثر من 10 ملايين مستخدم مع مئات الآلاف من الكباتن.