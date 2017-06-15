دوريات فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان تتصدي لعملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحية

كشف المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز إلى أن دوريات فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان ممثلة بالدوريات الخلفية بالقطاع الجبلي بالتصدي لعملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحيه مبينا إلى أن العملية بدأت فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة وذخيرة حية وتم إعداد الكمين اللازم واسفرت العملية عن ضبط ٢٠ مسدس و٤٠ مخزن و١٣٠٠ طلقة حية لسلاح كلاشنكوف في جبل الشرمه بمحافظة الداير الحدودية فيما لاذا المهربين بالفرار مستترين بِظَلاَّم الليل ووعورة المنطقة التي سلكوها.

وأضاف بتمكن دوريات الفرقة الثانية بالداير من احباط ثلاث عمليات لتهريب كمية من الحشيش مع مهربيها بلغ عددها الاجمالي ٦٤ بلاطة حشيش مشيرا إلى أن دوريات المعلومات الأمنية بالفرع رصدت شاحنة تابعة لأحد متعهدي النظافة قام قائدها ومرافقة من جنسيات آسيوية بمحاولة تهريب كمية من الألعاب النارية بطريقة مخفية والقبض على مهربيها وضبط المهربات جرى إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات لجهة الاختصاص .

وأضاف مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير ان رجال المجاهدين ماضون في مجابهة الخارجين عن الأنظمة والقوانين وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وبمتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد، وما هذه العمليات المتتابعة إلا دليل واضح على ما يتمتع به أفراد ودوريات المجاهدين من خبرة ودراية في مواجهة العابثين بأمن هذا الوطن الغالي .