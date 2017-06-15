طلاب جمعية رقي لتحفيظ القرآن يؤمون المصلين بمساجد فيفاء

دعمت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء جوامع ومساجد المحافظة بمجموعة من طلابها لإمامة المصلين في صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان .

ويأتي ذلك بهدف تمكين وتأهيل الطلاب من حفاظ كتاب الله على إمامة المصلين وتزويد مساجد المحافظة بالأئمة لإعانتهم .

وأوضحت الجمعية أن لديها 900 طالب وطالبة و66 معلم ومعلمة موزعين على 66 حلقة لتحفيظ القرآن بفيفاء , وقد فتحت الجمعية في شهر الخير ولأهل الخير والعطاء على كفالة هذه الحلقات وطلابها ومعلميها بواقع 60 ريالا لكافلة طالب بالشهر , و900 ريال للمعلم , و1500 ريال لكفالة حلقة كاملة بالشهر.

وفي موضوع متصل تقيم الجمعية خلال شهر رمضان المسابقة الرمضانية عبر سفير القرآن بمسمى مسابقة الشيخ علي بن حسن شريف الفيفي رحمه الله وذلك في الجزء الثلاثون من القرآن الكريم , تدبر وعمل , ويتم تقديم الأسئلة والجوائز اليومية .

كما تنفذ الجمعية في شهر رمضان حلقة النخبة والتي تهدف لمنح الحفاظ إجازة في حفظ القرآن الكريم .