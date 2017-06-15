 بالفيديو .. شاهد لِصاً يسطو على صيدلية في وضح النهار ! | فيفاء أون لاين
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

بالفيديو .. شاهد لِصاً يسطو على صيدلية في وضح النهار !

فيفاء أون لاين - متابعة

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، واقعة سطو لص على صيدلية في وضح النهار وسرقة صندوق المحاسبة قبل أن يلوذ بالفرار.

بالفيديو .. شاهد لِصاً يسطو على صيدلية في وضح النهار ! | #عاجل

وكشف الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصاً يرتدي قفازاً وقناعاً يقوم بتكسير الزجاج الخارجي للصيدلية برميه بالأحجار، قبل أن يدخل إلى الصيدلية التي بدت فارغة ويستولي على صندوق المحاسبة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشار متدالو الفيديو إلى أن هذه الواقعة حدثت بمدينة البكيرية في منطقة القصيم .

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